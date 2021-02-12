- İsveç'te 3 aydır kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı
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- İsveç'te 3 aydır kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı

12.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:22

- İsveç'te 3 aydır kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı İsveç'te en az 3 aydır haber alınamayan subay Deniz Arda'nın kaybolmadan bir gün öncesine ait yeni görüntüleri çıktı.

- İsveç'te 3 aydır kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı

STOCKHOLM - İsveç'te en az 3 aydır haber alınamayan subay Deniz Arda'nın kaybolmadan bir gün öncesine ait yeni görüntüleri çıktı.

İsveç'te kayıp Türk asıllı İsveçli subay Deniz Arda'dan en az 3 aydır haber alınamıyor. Nerede olduğu bilinmeyen Arda'ya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Arda'nın kaybolmasından bir gün önce İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyindeki bir süpermarketten alış veriş yaptığı görüldü. Spor salonuna gittiğini belirlene Arda'nın market alışverişinden sonra nereye gittiği bilinmiyor.

Arda'nın kaybolduğunun bildirilmesinin ardından soruşturma başlatan polis, Arda'nın bilgisayarını ve telefonunu araştırdı. Deniz'in her gün koşu yaptığı Söderlandlegen semtinde kapsamlı çalışmalar yapan polis hiçbir ize rastlamadı.

- İsveç'te 3 aydır kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı
- İsveç'te 3 aydır kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı
- İsveç'te 3 aydır kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı
- İsveç'te 3 aydır kayıp olan subay Deniz Arda'nın yeni görüntüleri çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN ALTINIŞIK

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