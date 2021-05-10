İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den İsrail'e tepki
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İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den İsrail'e tepki

İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den İsrail'e tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kudüs'te artan şiddete tepki göstererek, "İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici. Durumu yatıştırmak için hemen harekete geçmek önemlidir.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kudüs'te artan şiddete tepki göstererek, "İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici. Durumu yatıştırmak için hemen harekete geçmek önemlidir. Şiddet sona erdirilmeli" dedi.

Kudüs'te Filistin halkına saldıran İsrail güçlerine İsveç'ten tepki geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta İsrail güçleri ile Filistinliler arasında başlayan ve halen devam eden gerilim ve şiddete yönelik endişe duyduklarını ifade etti. İhtiyatlı davranmanın İsrailli yetkililerinin özel bir sorumluluğu olduğunu ve sorunun şu anda Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları arasında görüşüldüğünü aktaran Bakan Linde, "İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici. Durumu yatıştırmak için hemen harekete geçmek önemlidir. Şiddet sona erdirilmeli ve Harem-i Şerif ile ilgili statükoya saygı gösterilmelidir. Ancak bununla birlikte İsrail makamlarının itidalli hareket etmek ve bu gerilimleri şiddetlendirmek gibi özel bir sorumluluğu var. Aynı zamanda Gazze'den İsrail'e roket atılması bir an önce durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı. Linde açıklamasında, uluslararası ve insani hukuka saygı duyulması gerektiğini de vurguladı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, kutsal yerlerin statüsünü korurken saygı gösterilmesi ve İsrail'in yerleşim yerlerinin tahliyesinin yanlış olduğunun bir açıklama ile İsrail'e bildirilmesinde fayda olduğunu belirtti.

(Metin Altınışık/ İHA)

İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den İsrail'e tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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