Istranca ormanları kar yağışının ardından havadan görüntülendi - Haberler

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Istranca ormanları kar yağışının ardından havadan görüntülendi

AA, Özgün Tiran - Güncel
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Istranca ormanları kar yağışının ardından havadan görüntülendi

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar beyazına bürünen Istranca ormanlarını da içerisinde barındıran Yıldız Dağları görülmeye değer manzaralar sunuyor.

Kar yağışının ardından ormanların gün batımında oluşturduğu manzara AA ekibince havadan da görüntülendi.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, Istranca ormanlarının her mevsim güzel olduğunu söyledi.

Şen, vatandaşları kar yağışının ardından ormanları görmeye davet etti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Trakya Bölgesi, Yıldız Dağları, Karadeniz, kar, Güncel, Haberler

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