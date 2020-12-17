İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Kemalbay son yolculuğuna uğurlandı
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İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Kemalbay son yolculuğuna uğurlandı

17.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:59
İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Kemalbay son yolculuğuna uğurlandı

İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nahit Kemalbay son yolculuğuna uğurlandı.

İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nahit Kemalbay son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği koronavirüs rahatsızlığının ardından 72 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Nahit Kemalbay'ın cenaze namazı Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılındı. Cenaze törenine Kemalbay'ın yakınları ve İSTOÇ esnafı katıldı. Tören öncesinde cami avlusunda Kuran okundu. Nahit Kemalbay'ın eşi Nurgün Kemalbay, kızı Beril Kemalbay ve oğlu Nurkan Kemalbay taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Nahit Kemalbay Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi.


İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Kemalbay son yolculuğuna uğurlandı
İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Kemalbay son yolculuğuna uğurlandı
İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Kemalbay son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülseli Kenarlı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:59:41. #1.14#
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