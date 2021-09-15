İstmosel nedir? İstmosel ameliyatı nedir? Sezaryen skar tedavisi! İstmosel tedavi edilmezse nolur?

Anne olmak isteyenler, doğum şekline göre bazı olası istenmeyen durumlarla karşılaşabilir. Bunlardan biri istmosel olarak karşımıza çıkmakta. Normal doğumda yırtılma gibi riskler olsa da sanılanın aksine sezaryen doğumda enfeksiyon kapması ya da skar hastalığı meydana gelebilir. Peki, İstmosel nedir? İstmosel ameliyatı nedir? İstmosel tedavi edilmezse nolur?

İSTMOSEL NEDİR?

İstmosel sezaryan yapılan keside oluşan ufak bir cep gibidir. Normal rahim dokusunun tam olarak iyileşememesi nedeniyle rahim dışarısına doğru oluşur. Bu cep gibi olan boşlukta adet kanı veya rahim içindeki sıvı birikir. Özellikle adetten sonra veya adet aralarında leke leke şeklinde kanamalara neden olur.

İSTMOSEL NE SIKLIKLA GÖRÜLÜR?

Sezaryen skar hastalığı olarak da adlandırılan yeni istmosel adı verilen bir tanım ortaya çıkmıştır. Küresel olarak, sıklık %6,2 ile %36 arasındadır. Eski sezaryende skar dokusu hastalarda menometroraji, lekelenme ve kısırlık gibi sorunlara neden olur. Laparoskopik ve histeroskopik tedavi yaklaşımları vardır. Yeni bir terminoloji olduğu için literatürde tanı ve tedaviye genel bir bakış sağlayacak kapsamlı bir yayın bulunmamaktadır. Bu durumda sunduğumuz birincil tedavi yaklaşımı laparoskopik cerrahidir.

İSTMOSEL BELİRTİLERİ

Daha önce en az bir kez sezaryen doğum gerçekleştiren kişilerde alttaki şikayetler bulunuyorsa istmosel in varlığından şüphelenilir. Ayrıca bu şikayetlere sahip kişilerin istmosel tedavisi yaptırması gerekir. Bu şikayetler:

Adet bittikten sonra bir süre daha süren kahverengi ve koyu (çamur kıvamında) akıntıların var oluşu.

Kasık ağrısı

Kötü kokulu ve koyu renkli bir akıntı

Sezaryen sonrasında korunmaya rağmen gebelik yaşanması

Kişinin şikayetleri sonrası histoselden şüphe duyulursa bir doktora başvurulmalıdır. Tanıda ultrason yeterli olacaktır. Fakat bazı sorunlarda daha detaylı bir kontrol şarttır. Bunlar: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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Histerosalpingografi (HSG)

Histereskopi

MRI

İSTMOSEL NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Skar tedavisinde reçetesiz veya reçeteli Kremler kapsamında jeller de kullanılabilir. Bunun dışında ameliyat da yapılabilir.

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