İstismar mağduru kardeşlerin devlet korumasına alınması süreciyle ilgili detaylar ortaya çıktı
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İstismar mağduru kardeşlerin devlet korumasına alınması süreciyle ilgili detaylar ortaya çıktı

İstismar mağduru kardeşlerin devlet korumasına alınması süreciyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin gündemine oturan Elmalı davasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iki kardeşle ilgili koruma kararı alması süreciyle ilgili detaylara DHA ulaştı.

TÜRKİYE'nin gündemine oturan Elmalı davasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iki kardeşle ilgili koruma kararı alması süreciyle ilgili detaylara DHA ulaştı.

Bakanlık, dosyada çocukların çekirdek ve geniş aile bireyleri tarafından istismara uğradığı tespiti yapan sosyal hizmet raporlarından sonra, bölge ve merkezden çağrılan meslek uzmanlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Uzmanlar, çocukların yargılama süreci tamamlanıncaya kadar sağlıklı psikolojik tedavi ve takiplerinin yapılması için devlet korumasına alınması gerektiği görüşünü bildirdi. Yapılan toplantıda çocukların kurumda koruma altına alınması kararı verildi. 

DOSYADAKİ TÜM RAPORLAR İNCELENDİ 

Kardeşler G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğradığı iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nda süren yargılamada dava dosyasında farklı sosyal hizmet raporları olduğu, bir kısım raporların çocukların mağduriyetinde anne ve üvey baba, bir kısım raporların ise babaannenin sorumluluğunu ortaya koyduğu belirtildi. Tüm raporların ortak sonucu çocukların çekirdek ve geniş aile bireylerinin davranışları ve tutumları ile istismar edildiği değerlendirmesini ortaya koydu. Aile Bakanlığı ülke gündemine oturan ve sosyal medyadaki paylaşımlarla toplumsal bir olay halini alan Elmalı davasındaki tüm bilgi, belge ve verileri değerlendirerek, iki küçük çocuğun devlet koruma alınması kararı verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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