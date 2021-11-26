İstinat duvarı çöktü park halindeki iş makinesi toprak altında kaldı - Haberler
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İstinat duvarı çöktü park halindeki iş makinesi toprak altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İstinat duvarı çöktü park halindeki iş makinesi toprak altında kaldı Artvin'de istinat duvarı çöktü, çöken duvarın üzerinde park halinde bulunan iş makinesi toprak altında kaldı.

MURGUL, ARTVİN (İHA) - - İstinat duvarı çöktü park halindeki iş makinesi toprak altında kaldı

ARTVİN - Artvin'de istinat duvarı çöktü, çöken duvarın üzerinde park halinde bulunan iş makinesi toprak altında kaldı. Operatörün iş makinesinin içinde olmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

Artvin'in Murgul ilçesi Erenköy köyü mevkiinde, şiddetli yağış sonrası yol genişleme çalışması kapsamında yapılan istinat duvarı çöktü. Park halinde bulunan iş makinesi çöken duvarlarla birlikte metrelerce yükseklikte düşerek toprak altında kaldı. Operatörün içinde bulunmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken göçüğün meydana geldiği yol bir süre trafiğe kapandı.

Şantiye çalışanları çekim yapan basın mensubuna engellemeye çalıştı

Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen basın mensupları çekim yaptığı sırada şantiye çalışanları çekim yapmasına izin vermedi. "Kazadır oldu. Duvardır çoktu, size ne bundan neden çakıyorsunuz izin almadan. Haber yaparsan dava acarız" diyerek tehdit etti.

İstinat duvarı çöktü park halindeki iş makinesi toprak altında kaldı

İstinat duvarı çöktü park halindeki iş makinesi toprak altında kaldı

İstinat duvarı çöktü park halindeki iş makinesi toprak altında kaldı

İstinat duvarı çöktü park halindeki iş makinesi toprak altında kaldı

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İhlas Haber Ajansı / Ziya Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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