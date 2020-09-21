İstinaf nedir? İstinaf ne anlama gelir? İstinaf TDK anlamı nedir? İstinaf mahkemesi nedir?
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İstinaf nedir? İstinaf ne anlama gelir? İstinaf TDK anlamı nedir? İstinaf mahkemesi nedir?

İstinaf nedir? İstinaf ne demektir? İstinaf ne anlama gelmektedir? İstinaf TDK anlamı nedir? İstinaf mahkemesi ne anlama gelmektedir?

İstinaf nedir? İstinaf ne anlama gelir? İstinaf TDK anlamı nedir? İstinaf mahkemesi nedir?
21.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:39

Bir üst mahkeme tarafından denetim yapanİstinaf mahkemesi alınan kararı ikinci kez denetler. İşte detayları haberimizde;

İSTİNAF NEDİR?

İstinaf kelimesi birinci dereceden mahkemeler aracılığıyla verilmiş olan kararların maddi açıdan daha üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesi demektir. İstinaf başvurusu yapıldığı zaman hukuk ya da ceza davası dosyası bir üst mahkemeye taşınır. İstinaf Mahkemesi yerel mahkeme kararını denetler.

İSTİNAF TDK ANLAMI NEDİR?

İstinaf kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. TDK'ya göre istinaf kelimesi 'Mahkemelerin verdiği kararları kabul etmeyerek bir üst mahkemeye taşınma' şeklinde ifade edilir.

İSTİNAF MAHKEMESİ NEDİR?

İstinaf, kanunsal bir yola başvurulduğu zaman, istinaf mahkemesi davayla alakalı vakaları ele alırken hukuki denetim de yapar. İstinaf mahkemesi yerel mahkeme aracılığıyla toplanmış bir delili toplayabileceği gibi tekrar tanık dinleyerek bir keşif yapabilir.

Kaynak: Haberler.com

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