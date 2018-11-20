İstinaf Mahkemesi, 'Yasin Börü Davası'nda Kararı Yerinde Buldu

İSTİNAF Mahkemesi, Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesine ilişkin davanın kararına yapılan itirazları esastan reddetti, mahkemenin kararını yerinde buldu.

İstinaf Mahkemesi, 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında, Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan sanıklara verilen cezalarla ilgili itirazları, esastan reddetti. İstinaf Mahkemesi, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını yerinde buldu.

41 SANIKLI DAVA

6-8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında, Diyarbakır'da kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları Riyat Güneş, Ahmet Dadak ve Hasan Gökgüz, terör örgütü PKK'lı bir grup tarafından öldürülmüştü. Olaylarda ülke genelinde ise 50'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Nisan 2017 tarihinde verdiği kararında, 41 sanıktan 16'sını 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. 2 sanığa ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası vermişti. Mahkeme heyeti, yaşı 18'den küçük 6 sanığı ise yine aynı suçlardan 110 yıl hapis cezasına mahkum ederken, sanıklara, 'adam öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'terör örgütü propagandası yapmak' gibi suçlardan ayrıca ceza vermişti. Mahkeme heyeti, firari 3 sanığın dosyasının ayrılmasına da karar verirken,14 sanığın ise beraatine karar verdiğini açıklamıştı. - Ankara