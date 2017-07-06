İstinaf, 8 ve 25 Yıllık Cezaları Müebbete Çevirdi
ADANA'da temizlik şirketi sahibi 23 yaşındaki Ömer Can Cevizci'yi sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan ve 25 ile 8 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılan 5 sanık, itiraz üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde (İstinaf) yeniden hakim karşısına çıktı.
ADANA'da temizlik şirketi sahibi 23 yaşındaki Ömer Can Cevizci'yi sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan ve 25 ile 8 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılan 5 sanık, itiraz üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nde (İstinaf) yeniden hakim karşısına çıktı. Yerel mahkemenin kararını bozan İstinaf Mahkemesi, 5 sanığı da ömür boyu hapse mahkum etti.
30 Ocak 2015 tarihinde, evine gitmek için merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bürosundan çıkan Temizlik şirketi sahibi Ömer Can Cevizci'ye, kar maskeli 2 kişi tarafından üzerine av tüfeğiyle ateş açıldı. Cevizci hastane yolunda ölürken, olaya karışan Ali Konuk, Burak Avanoğlu, Ümit Karakayış, Vedat Aydın ile azmettirici olduğu öne sürülen Tufan Liceli Sümer de tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma yapan savcı, aynı apartmanda komşu olan Ömer Can Cevizci ile Tufan Liceli Sümer'in ailevi nedenlerle tartıştığını belirterek, olay esnasında Sümer'in, Ömer Can Cevizci ve eşi Hazal Cevizci'ye tokat atıp küfrettiği ve silah gösterip ölümle tehdit ettiğini vurguladı. Tufan Liceli Sümer'in, Ömer Can Cevizci'yi öldürtmeye karar verdiği ve tetikçi bulmaları için Vedat Aydın ile Ümit Karakayış'tan yardım istediği kaydedilen iddianamede, Aydın ile Karakayış'ın tetikçi Ali Konuk ve Burak Avanoğlu ile 3 bin 500 lira karşılığında anlaştıklarına dikkat çekildi. Tufan Liceli Sümer hakkında 'azmettirme' suçundan, tetikçiler Ali Konuk ile Burak Avanoğlu hakkında da 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, Ümit Karakayış ve Vedat Aydın'a da yardım suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Azmettirici olduğu öne sürülen Tufan Liceli Sümer suçlamayı kabul etmezken Vedat Aydın tetikçilere para vermediğini öne sürdü. Tetikçiler Burak Avanoğlu ile Ali Konuk, soruşturma ve mahkeme aşamalarında verdikleri ifadede kendilerine 3 bin 500 TL veren Vedat Aydın'ın, bu parayı Tufan Liceli Sümer'in verdiğini söylediğini belirtti. Ancak 2 tetikçi daha sonra ifade değiştirerek Sümer'in olayla ilgisi olmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, Tufan Liceli Sümer'e azmettirme suçundan Burak Avanoğlu ile Ali Konuk'a kasten öldürme suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 25'er yıl hapis cezası verdi. Cinayete yardım ettikleri öne sürülen Ümit Karakayış 8 yıl 4 ay, Vedat Aydın ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
CEZALAR MÜEBBETE YÜKSELDİ
İtiraz üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde yeniden duruşma yapıldı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanıklar, savunmalarını tekrar ederken heyet, yerel mahkemenin kararını bozdu. İştirak halinde cinayeti işlediğini vurgulayan mahkeme heyeti, 5 sanığı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Böylece, yeni kurulan ve Yargıtay'dan önceki adli merci olan Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), işleyişindeki bir yetkiyi tam olarak kullanıp, kararı bozmasının yanısıra, dosyayı yerel mahkemeye göndermeden hüküm verdi. Dosya ile ilgili son kararı Yargıtay verecek.
- Adana