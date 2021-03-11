İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü sergisi
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İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü sergisi

11.03.2021 21:00 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:14

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü sergisi düzenledi.

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü sergisi düzenledi.

Sergide İstiklal Marşının tarihi sürecini anlatan ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan fotoğraflar yer aldı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen sergide 28 fotoğraf kullanıldı. Programa Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

"ALLAH BİR DAHA BU MİLLETE İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN"

Sergide konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İstiklal Marşının kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy anma programına hoş geldiniz. Medeniyetler insan, mekan ve zaman üzerinde dururlar. Medeniyetlerin taşıyıcı şahsiyetleri, mekanları ve zamanları vardır. Bin yıldır bu topraklarda var oluş mücadelemizin mücadelesi belki İstiklal Marşının ilk kelimesidir. Şairler bir toplumun ruhunu yansıtırlar. Şu anda bulunduğumuz cadde İstiklal Marşının da ismi olan İstiklal Caddesidir. İstiklal Marşı kabulünün 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. 2021 yılı 100'üncü yıl münasebetiyle İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildi. Burdur Milletvekili Çanakkaleli Mehmet Akif Ersoy aslında Beyoğluludur. Beyoğlu Belediyesi olarak tarihi sorumluluğun bilinciyle Mehmet Akif Ersoy'u anmak istedik. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" diye konuştu.

İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü sergisi
İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü sergisi
İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü sergisi
İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü sergisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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