İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yılı

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köktaş, mesajında, İstiklal Marşı'nın aziz milletin bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren, ortak duygu ve dünyasına seslenen eşsiz bir eser olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın aziz milletin diriliş destanı olduğunu vurgulayan Köktaş, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımız, istiklale giden zamanlarda maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden milletimizin ortak duygusunun, inancının sembolüdür. İstiklal Marşı'nda ortaya konan inanç ve güven bugün de ihtiyacımız olan manevi atmosferi yansıtmaktadır. Rabbim bizlere bir daha öyle günleri göstermesin, birlik ve beraberliğimizi bölmek isteyenlere fırsat vermesin. İnanıyorum ki Türk milleti olarak, bize armağan edilen bu eşsiz mısralardaki kardeşlik ruhunu, bu duygu birliğini dinmez bir coşkuyla ilelebet muhafaza edeceğiz. Bu duygu ve düşüncülerle, Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 97. yıl dönümünü kutluyor, milli şairimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."