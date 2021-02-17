İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına deneme ve fotoğraf yarışması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına "İstiklal ve İstikbal Deneme ve Fotoğraf Yarışması" düzenleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına "İstiklal ve İstikbal Deneme ve Fotoğraf Yarışması" düzenleniyor.

FSMVÜ'den yapılan açıklamaya göre, yarışma, İstiklal Marşı'nın yazılmasının ve TBMM tarafından kabul edilmesinin 100. yılı olan 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmesi vesilesiyle hayata geçirilecek.

"İstiklal ve İstikbal" ile "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı" temalı yarışmaya, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilecek.

Son katılım tarihi 8 Mart olarak belirlenen yarışmada, dereceye giren eserler 12 Mart'ta ilan edilecek.

Yarışmayla ilgili detaylara düzenleyici kurumların web sitelerinden ulaşılabilecek.

Deneme yarışması jürisinde, Prof. Dr. Şaban Sağlık, Doç. Dr. Turgay Anar, Doç. Dr. Ahmet Koçak, Dr. Öğretim Üyesi Mesut Koçak ve Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış yer alıyor. Fotoğraf yarışması jürisinde ise Prof. Dr. Özlem Oğuzhan, Öğretim Görevlisi Betül Bilgin ve Koray Sevindi bulunuyor.

Her iki kategoride birinci esere 5 bin TL, ikinci esere 4 bin TL, üçüncü esere 3 bin TL ödül verilecek. Ayrıca dört, beş ve altıncı eserler 1000 TL mansiyon ile ödüllendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı