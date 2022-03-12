Saray ilçesinde " İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Müftülüğünün konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programda İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecinin anlatıldığı video gösterildi, Ersoy'un hayatı anlatıldı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programa Kaymakam Adem Ünal, Belediye Başkanı Özgen Erkiş ve protokol üyeleri de katıldı.