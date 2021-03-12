İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

12.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:20
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Ersoy'un hayatı, edebi kişiliği, İstiklal Marşı'nın hazırlanışı ve ortaya çıkışıyla ilgili bilgi verildi.

İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla il genelinde düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından ödülleri verildi.

Dereceye giren öğrencilerin İstiklal Marşı'nı seslendirmesi salondakilerden büyük alkış aldı.

Programda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un kabrinin ziyaret videosunun gösterimi yapıldı.

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kurum müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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