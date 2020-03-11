İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü İstanbul Medipol Üniversitesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın Kabulü" başlıklı panel düzenlendi.

İstanbul Medipol Üniversitesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın Kabulü" başlıklı panel düzenlendi.

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli, üniversitenin Güney Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelde, Türk halkının Mehmet Akif Ersoy'u unutmadığını söyledi.

İpşirli, Milli Mücadele'nin manevi öncülerinden olan Mehmet Akif Ersoy'un, sadece şiirleriyle değil, camilerde verdiği vaazlar ve yayınladığı dergilerle de bu mücadeleye önemli katkılar sağladığını dile getirdi.



Milli şairin yaşadığı dönemde hak ettiği değeri göremediğini anlatan İpşirli, "Zaman zaman İslam dünyasının büyük sıkıntılar içinde olduğunu dile getiriyoruz. Akif'in yaşadığı dönemde ise İslam dünyası adeta yerlerde sürünüyordu. Mehmet Akif'in çıkması için ön ayak olduğu Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad gibi dergilerde bu manzarayı görebiliyoruz." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un tüm sıkıntılara rağmen İslam'dan aldığı güçle ümitsizliğe kapılmadan mücadele ettiğini anlatan İpşirli, şunları kaydetti:



"Akif, hiçbir hesap yapmadan işini gücünü bırakıp Anadolu'da milli mücadele ümidi gördüğü için oraya intikal etmiştir. Gittiği yerlerde konuşmaları ve faaliyetleriyle mücadeleye büyük destek olmuştur. Akif tüm iyi niyetine ve fedakarlıklarına rağmen hak ettiği değeri görememiştir. Ancak Akif gibi insanlara ne yapılırsa yapılsın unutulmuyor. Bugün Akif'in adı her yerde yaşıyor. Bazı aydınlarımız Akif'in adını anmasa da milletimiz çok kadirşinas, topluma hizmet edenleri kesinlikle unutmuyor."

Panelde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Resul Usul, Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nuri Özcan ve Yazar Beşir Ayvazoğlu da konuşma yaptı.

Kaynak: AA