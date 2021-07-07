İstiklal Marşı'nın bestecisi Ali Rifat Çağatay'ın "Musiki Yazıları" gün yüzüne çıktı
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İstiklal Marşı'nın bestecisi Ali Rifat Çağatay'ın "Musiki Yazıları" gün yüzüne çıktı

İstiklal Marşı'nın bestecisi Ali Rifat Çağatay'ın 'Musiki Yazıları' gün yüzüne çıktı
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Türk müziğinin 20. yüzyıl başındaki önde gelen temsilcilerinden Ali Rifat Çağatay'ın yazı hayatında musiki üzerine kaleme aldığı değerlendirmeler gün yüzüne çıktı.

Türk müziğinin 20. yüzyıl başındaki önde gelen temsilcilerinden Ali Rifat Çağatay'ın yazı hayatında musiki üzerine kaleme aldığı değerlendirmeler gün yüzüne çıktı.

VakıfBank Kültür Yayınları'nın (VBKY) yayımladığı "Müsiki Yazıları" adlı eserde Çağatay'ın müzik besteciliği ve icracılığının yanı sıra gazete ve dergilerde çıkan, müziğin teknik konularını da işleyen yazılarına yer verildi.

Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz'ün incelemesi ve Celal Volkan Kaya'nın çeviri yazısıyla hazırlanan kitaba ayrıca Çağatay'ın küçük torunu Alp Altıner de katkıda bulundu.

Çağatay'ın farklı konulardaki görüşleri yer alıyor

Besteci, udi, çellist, şef, notist gibi dönemin çok kimlikli entelektüellerinden olan Çağatay, Doğu ve Batı'ya bütünleştirici bir duruşla yaklaşarak bir yandan geleneği korurken diğer yandan yaşadığı çağın ruhunu yansıttığı yazılarıyla bir döneme ışık tutuyor.

Toplam 437 sayfadan oluşan eser, Ali Rifat Çağatay'ın kaleme aldığı ve gün yüzüne çıkarılan tüm yayınlarının bir araya getirilmesinden oluşuyor.

Kitapta, Ali Rifat Çağatay'ın aile yaşamından toplumdaki Batılılaşma etkisinin görülmeye başladığı 19. yüzyıl Türk müziğinin değişimine kadar farklı konulardaki görüşleri yer alıyor.

İstiklal Marşı bestesi ve denemeleri de yer alıyor

Yedi bölümden oluşan kitapta, Ali Rifat Bey'in aile hayatı, İstiklal Marşı bestesi ve denemelerinin yer aldığı "Ali Rifat Çağatay" başlıklı bölümü; "Müsiki Yazıları", "20. Asır Türk Müsikisinin Meseleleri", "Müzisyenler", "Türk Müsikisinin Kökenleri Bakımından Dünya Müsiki Tarihi", "Polemikler" ve "Röportaj" başlıkları izliyor.

Avrupa ve Türk müziğine hakim, her iki geleneğe ait çalgıları çalabilen ve kültür birikimiyle de 19. yüzyıl aydınlarından biri olan Ali Rifat Çağatay'ın yayınları, bugün unutulmaya yüz tutmuş bir bestecinin düşünce dünyasını okuyuculara tanıtıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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