İstiklâl Marşı ne zaman kabul edildi? İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerde millî birlik ve beraberlik idealini, vatan sevgisini ve zafere olan inancını en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümü kutlanıyor. Peki, İstiklâl Marşı ne zaman kabul edildi?

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerde millî birlik ve beraberlik idealini, vatan sevgisini ve zafere olan inancını en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümü kutlanıyor. Peki, İstiklâl Marşı ne zaman kabul edildi? İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajları ve Türk Bayrağı resimleri!

İSTİKLÂL MARŞI NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de Birinci TBMM tarafından "İstiklâl Marşı" olarak kabul edilmiştir. 1921 yılında yapılan yarışmaya 724 eser katılmış ama Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı eser, 12 Mart 1921'de TBMM'de İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. İstiklal Marşımızın ilk iki kıtası bestelenmiş olarak okunur.

Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlarında, İstiklâl Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanılması imkânını sağlamak amacıyla Maarif Vekaleti, 1921'de bir güfte yarışması düzenlemiş, söz konusu yarışmaya toplam 724 şiir katılmıştır. Kazanan güfteye para ödülü konduğu için önce yarışmaya katılmak istemeyen Burdur milletvekili Mehmet Âkif Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin ısrarı üzerine, Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda yazdığı ve İstiklal Harbi'ni verecek olan Türk Ordusu'na hitap ettiği şiirini yarışmaya koymuştur. Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, bazı mebusların itirazlarına rağmen Mehmet Âkif'in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Mecliste İstiklâl Marşı'nı okuyan ilk kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur.

Mehmet Âkif Ersoy İstiklâl Marşı'nın güftesini, şiirlerini topladığı Safahat'a dahil etmemiş ve İstiklâl Marşı'nın Türk Milleti'nin eseri olduğunu beyan etmiştir.

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ MESAJLARI

"Mehmet Akif Ersoy, milletimizin hürriyet tutkusunu, onu güçlü kılan inanç ve değerlerini ifade ettiği millî marşımızı Taceddin Dergâhı'nın küçük bir odasında yazarken milletin hislerine tercüman olmuş ve İstiklal Mücadelesi'ni ölümsüzleştirmiştir.

Mehmet Akif; mütevazı, merhametli, vakur kişiliğiyle örnek alınabilecek, vatanını ve milletini seven, ondaki cevheri gören bir münevver olmasının yanında bizzat içinde yer aldığı millî mücadelede yaşanan zorlukları da çok iyi bilen ve bu zorlukların doğuracağı sonuçları görüp aşmanın yollarını gösteren bir mütefekkirdir.

Bu duygu ve düşüncelerle "O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır." sözleriyle Türk milletine hediye ettiği İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklalimiz için kendini feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şâd olsun!"

"Doğduğumdan beridir aşığım istiklale" diyen Mehmet Akif ERSOY, "İstiklal Marşı" adını verdiği şiirini İstiklal Harbinde kanının son damlasına kadar mücadele eden Kahraman Ordumuza ithaf etmiştir. İstiklal, tarih boyunca meftunu olduğumuz ve uğruna pek çok acılara katlandığımız, hiçbir zaman ödün vermediğimiz değerimizdir."