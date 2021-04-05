İstifçilik Hastalığı nedir? İstifçilik hastalığına yakalanan Fırat Kuzkaya kimdir ?

Halk arasında İstifçilik hastalığı olarak bilinen kompulsif istifleme hastalığı kişinin sahip olduğu eşyaları elden çıkarma, onlardan ayrılmada yaşadığı zorluk ve onları biriktirme durumu olarak biliniyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Fırat Kuzkaya'nın yaşadığı bu hastalık merak ediliyor. Peki, İstifçilik Hastalığı nedir? İstifçilik hastalığına yakalanan Fırat Kuzkaya kimdir? İstifçilik hastalığı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizde!

Halk arasında İstifçilik hastalığı olarak bilinen kompulsif istifleme hastalığı kişinin sahip olduğu eşyaları elden çıkarma, onlardan ayrılmada yaşadığı zorluk ve onları biriktirme durumu olarak biliniyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Fırat Kuzkaya'nın yaşadığı bu hastalık merak ediliyor. Peki, İstifçilik Hastalığı nedir? İstifçilik hastalığına yakalanan Fırat Kuzkaya kimdir? İstifçilik hastalığı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTİFÇİLİK HASTALIĞI NEDİR?

İstifçilik sendromu veya istifleme bozukluğu olarak bilinen kompulsif istifleme, yaşam alanlarını kapsayan nesneleri atma isteksizliği ile karakterize edilen bir davranış kalıbı veya bozukluğudur.

İstifçilik Hastalığı iki şekilde değerlendirilmektedir:

ileri derece psikolojik davranış bozukluğu olarak her şeyi biriktirme hastalığı olan Dispozofobi,

psikolojik bir davranış bozukluğu olmayan, çeşitli ürünleri seri bir şekilde koleksiyon yapma davranışı

Bir bakıma ticari koleksiyonluk değeri olmamasına rağmen zamanla oluşan bir koleksiyon piyasası oluşabileceği için biriktirme düşüncesiyle ortaya çıkan koleksiyon oluşturma durumudur. Tabii bu beklenti kişinin beklentisinin ne düzeyde olduğu ile ilgilidir.

İSTİFÇİLİK HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

İstifçilik hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik kaynaklı ya da stresli bir yaşama sahip olunması neden olabilir. Bununla birlikte travmatik olayların yaşanması, kişide anksiyete bulunması vb. durumlar istifçilik hastalığına neden olabileceği düşünülmekte.

Toplumsal açıdan gerekçeli dökümasyon istifçiliği örnekleri;

Türkiye'de bir dönem yapılan Konut Edindirme Yardımı ilgili resmi arşiv kâğıtlarının SEKA'ya hurda geri dönüşüm olarak satılması sonrası onbilerce kişinin verdiği primler kaybolmuştur. Tahmini hesaplarla sigorta primlerini düzgün ödediği varsayılanlara tam doğru bir şekilde olmamakla birlikte daha sonra da dengesiz ve haksız geri ödemeler yapılmıştır. Bu durum toplum içinde kayıtlı sisteme olan güveni ciddi bir şekilde sarstığında yapılan her türlü ödeme belgesinin kişisel olarak arşivleme alışkanlığı kazanmıştır.

FIRAT KUZKAYA KİMDİR?

Fırat Kuzkaya istifçilik hastalığına yakalanan bir vatandaş olarak gündeme gelmişti. Haber bültenlerine çıkan Fırat Kzukaya hastalığı hakkında açıklamada bulunmuştu. Alışveriş yapmaktan kendini alıkoyamadığını belirten Kuzkaya'nın evi adete bir ayakkabı mağazasını andıran 250 çift ayakkabısı bulunuyor. Bununla birlikte gar dolabı kullandığı ve kullanmadığı birçok kıyafetle dolu. Temizlik malzemesi, oyuncak, kıyafet, erzak akla gelebilecek her şeyi biriktirme isteği duyuyor.

Fırat Kuzkaya'nın yaşadığı istifçilik hastalığı, kendisinin gerekli gereksiz her şeyi almasına neden olduğunu söylüyor. Sürekli içinden bir şeyler almak, depolama, biriktirme istediği olduğunu söylüyor. Rüyalarına dahi giren bu hastalık hakkında şöyle bir ifade de bulundu:

"Rüyamda bir şey görüyorum, oraya gidip onu mutlaka almasın diye bir şey geliyor bana, gidip alıyorum."

Alışveriş bağımlılığından dolayı artık ikinci bir ev tutmak zorunda kalan Kuzkaya hem maddi hem manevi olarak yıpranmış durumdadır. Kendini yarı ölü yarı canlı gibi hisseden Fırat Kuzkaya, psikolojik destek almak istediğini "Hem maddi hem manevi olarak bu hastalıktan kurtulmak istiyorum." sözleriyle belirtti.

Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılacak olan Fırat Kuzkaya hastalığı hakkında açıklamalarda bulunacak.