İstifasından Sonra Hastaneye Kaldırılan Başkan Taburcu Oldu

Dün akşam saatlerinde AK parti Aydın İl Başkanlığı görevinden istifasını açıkladıktan sonra Söke'de hastaneye yatan Ak Parti Aydın İl başkanı Ahmet Ertürk taburcu oldu. Strese bağlı kalp rahatsızlığı yaşadığını belirten Ahmet Ertürk, çekilen kalp grafiğinin ardından müşahede altına alınmıştı. Hastanede bir süre dinlendirilen ve ilaç tedavisi uygulanan Ahmet Ertürk, şu anda durumunun iyi olduğunu ve evinde dinlendiğini söyledi.

Ak Parti Genel Merkezi tarafından 10 Kasım 2017 günü AK Parti Aydın Başkanlığı'na atanan ve 82 gün görev yaptıktan sonra Ocak ayının son günü görevinden istifa eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, çeşitli sıkıntılar yaşadığı Didim ilçesinde yapılan toplantıdan sonra istifa kararı aldı. Çok stresli bir görev süresi geçirdiğini ve oldukça yorulduğunu belirten Ahmet Ertürk, hem kendi sağlığı hem de partisi için istifa kararı aldığını belirtmişti.

Sosyal medya hesabından istifa kararını açıkladıktan sonra Didim'den ayrılıp Söke'de bir hastaneye yattı. Burada kalp grafiği çekilen Ahmet Ertürk bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Ertürk, durumunun iyiye gittiğini ve evde istirahat ettiğini belirtti. - AYDIN