İstifa eden Belediye Başkanı Rasim Arı'dan dikkat çeken paylaşım: Bugün 21 ay sonra huzur ile uyuyorum

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, sağlık nedenlerini gerekçe göstererek dün görevinden ayrıldı. İstifası sonrası gözlerin çevrildiği Arı, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Elhamdülillah. Bugün 21 ay sonra huzur ile uyuyorum. Ben sizin bu sevginizi hak edecek ne yaptım" ifadelerini kullandı.

İSTİFA İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Rasim Arı'nın geçtiğimiz hafta istifa edeceği haberleri kulislere bomba gibi düşmüştü. Nevşehir'in hizmetkarı olduğunu söyleyen Başkan Arı, partisi ve kendisinin dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini isteyerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Ancak dün Arı, sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin Gurban olduğum Nevşehir. Saat 16.00'da açıklama yapacağım" ifadelerine yer vermişti.

"18 AYDIR YUMUŞAK YATAKTA YATMADIM"

Arı bu açıklamasından kısa süre sonra canlı yayında istifa ettiğini duyurarak şunları söyledi: "Seçim sürecinde '45 yaşındayım ve 45 yaşında bir kardeşinizi bu şehre feda edeceğim' diyordum. Gerçekten de feda oldum. Bu 21 aylık süre içerisinde, 18 aydır yumuşak yatakta vallahi billahi yatmadım. Sürekli bu şekilde yatan biri sağlıklı kalamaz. Tamamen sağlık nedenleri ve sorunları nedeniyle, 21 aydır onur ve şerefle, başı dik bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde ve izindeyim. Kimsenin buradan fitne fesat çıkarmasına izin vermeyeceğim. Bu sağlık sorunlarıyla ilgili acaba toparlayabilir miyim derken, belediye başkanı arayanları da Allah'a havale ediyorum. Bu kardeşiniz, eğer tek kuruş boğazından aşağıya inmişse Rabbim benim boğazıma durdursun ve bugün canımı alsın. Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Başımız dik, alnımız açıktır. Ancak daha önce bahsetmiş olduğum gibi; siyasette, ticarette, bürokraside ayrılanların arkasından çok şey söylenir. O yüzden bu belediye başkanı arayan arkadaşlardan istirhamım bu sağlık sorunlarını başka bir mecraya çekip benimle ilgili algı yapmasınlar. Yani toplumdaki sevgimize, bu şehrin bize olan muhabbetine leke getirecek, kendileri veya yakınları aracılığıyla itibar suikastına kalkışırlarsa onları halka ve Hakk'a havale ediyorum"