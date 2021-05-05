İSTESOB'dan "Market Tedbirleri Genelgesi"ne destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTESOB'dan "Market Tedbirleri Genelgesi"ne destek

İSTESOB'dan 'Market Tedbirleri Genelgesi'ne destek
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, tam kapanma döneminde iş yerini açamayan kırtasiye, züccaciye, giyim ve tekstil ile elektronik eşya sektöründeki binlerce esnaf ve sanatkarların zincir marketler karşısında mağdur olduğunu belirterek, "Market...

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, tam kapanma döneminde iş yerini açamayan kırtasiye, züccaciye, giyim ve tekstil ile elektronik eşya sektöründeki binlerce esnaf ve sanatkarların zincir marketler karşısında mağdur olduğunu belirterek, "Market Tedbirleri Genelgesi" ile bu haksız rekabetin önüne geçildiğini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine "Market Tedbirleri Genelgesi" hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı haksız rekabeti önlemek amacıyla "Market Tedbirleri Genelgesi" yayımladığını aktaran Yılmaz, genelgeye göre marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini söyledi.

Tam kapanma döneminde iş yerini açamayan kırtasiye, züccaciye, giyim ve tekstil ile elektronik eşya sektöründeki binlerce esnaf ve sanatkarların zincir marketler karşısında mağdur olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Market Tedbirleri Genelgesi" ile bu haksız rekabetin önüne geçildiğini anlattı.

Yılmaz, "Mahalle esnafını bitiren, her sokakta açılan bu zincir marketler A'dan Z'ye her şeyi satıyorlar. Üstelik marketlerde sosyal mesafeye uyulmadığını da görüyoruz. Bunlara bir yerde dur denmeliydi. Esnafımız, geçici olsa da rahat bir nefes alacaktır." diye konuştu.

"Uygulama kalıcı olmalı"

Yılmaz, uygulamanın salgın sonrasında da devam etmesi gerektiğini belirterek, esnafın uzun zamandır AVM'lere ve zincir marketlere düzenleme getirilmesini beklediğini kaydetti.

Yılmaz, "Perakende Yasası ile öngörülen düzenlemeler pandemi sayesinde hayat buldu. Türkiye'de en çok AVM ve zincir market İstanbul'da bulunuyor. AVM'ler ve zincir marketler pazar günü kapalı olmalı. Ayrıca çalışma saatlerine ve sattıkları ürünlere sınırlanama getirilmeli." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız kapalı alanlar yerine açık alanları tercih edecektir"

Yılmaz, yapılan düzenlemeyle 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri pazar yerlerinin açılmasına ilişkin, "Halkımız ihtiyaç duyduğu kaliteli ürünleri, kolayca ve uygun fiyata temin edebilmek için her zaman semt pazarlarını tercih ediyor. Semt pazarları açık havalarda kuruluyor. Vatandaşlarımız kapalı alanlar yerine açık alanları tercih edecektir. Bu da salgınla mücadeleye katkı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!
İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!
HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Gomes Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSTESOB'dan "Market Tedbirleri Genelgesi"ne destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 15:25:55. #1.15#

title