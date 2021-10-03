İstenmeyen gelin olarak iddia edilen Hadise'den şaşırtan hamle - Haberler Magazin
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İstenmeyen gelin olarak iddia edilen Hadise'den şaşırtan hamle

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İstenmeyen gelin olarak iddia edilen Hadise'den şaşırtan hamle

Yaklaşık üç aydır iş insanı Mehmet Dinçerler'le birlikte olan ve son günlerde 'İstenmeyen gelin' haberleriyle gündemde olan Hadise'den şaşırtan hamle geldi. İşte detaylar...

Hadise, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi tarafından istenmediği iddia edilmişti. Şarkıcı, iş insanının kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek gönderdiği ortaya çıktı.

Tuğba Dinçerler'in Ozan Uçar'la nişan törenine Hadise'nin çiçeği dikkat çekti.

Hadise, müstakbel görümcesine mutluluklar diledi. Hadise'nin tüm ailenin katıldığı nişan törenine gitmezken, çiçek göndermesiyle ise, 'İstenmeyen gelin' iddialarını yalanmış oldu.

Dinçerler, annesiyle çektirdiği fotoğrafın hemen arkasında sevgilisi Hadise'nin gönderdiği çiçeklerin olması dikkat çekti.

İstenmeyen gelin olarak iddia edilen Hadise'den şaşırtan hamle

İstenmeyen gelin olarak iddia edilen Hadise'den şaşırtan hamle

İstenmeyen gelin olarak iddia edilen Hadise'den şaşırtan hamle

İstenmeyen gelin olarak iddia edilen Hadise'den şaşırtan hamle

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Haber: İstenmeyen gelin olarak iddia edilen Hadise'den şaşırtan hamle - Haberler Magazin
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