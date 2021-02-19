İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? İşten çıkarma yasağı kalktı mı, devam ediyor mu?
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İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? İşten çıkarma yasağı kalktı mı, devam ediyor mu?

19.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:30
İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? İşten çıkarma yasağı kalktı mı, devam ediyor mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar arasında işten çıkarma yasağı da yer alıyor. Bu nedenle iş verenler ve çalışanlar işten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor? İşten çıkarma yasağı kalktı mı, devam ediyor mu? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı süresince çalışanı işten çıkaran işverene 1 asgari ücret brüt tutarı kadar cezai işlem uygulanıyor. Ceza ödemek istemeyen işverenler kısıtlama süresi boyunca işten çıkarma yasağını uygulamayı sürdürüyorlar. Peki, yasak ne zaman bitecek ve süresi uzatıldı mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR, SÜRESİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay daha uzatılan işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021'de sona erecek. Tarih yeniden uzatılmazsa bu tarihten itibaren çalışanı işten çıkaran işveren ceza ödemeyecek.

Çalışanın işten çıkarılmasını önlemek amacıyla uygulamaya alınan ücretsiz izin maaş desteği ve kısa çalışma ödeneği de destek olarak ödeniyor.

Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alınan son kararlabirlikte 2021 Mart sonuna kadar uzatılmıştı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 10:30:28. #1.16#
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