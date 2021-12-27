'İşten çıkarılınca şirketin yöneticilerinin telefonunu eskort sitesinde paylaştı' iddiasına suç duyurusu

İSTANBUL'da işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğrafları ve iletişim bilgilerini eskort ve cinsel içerikli sitelerde paylaştığı iddia edilen, sağlık sektöründe çalışan Havva G. (40) hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan Alper Hamza Yılmaz, eşi ve 6 yaşındaki kızının fotoğraflarının Havva G. tarafında cinsel içerikli sitelerde paylaşıldığını öne sürdü. Avukat Ümit Gürkal Egemen ise Havva G. hakkında benzer suçlardan Türkiye'de ortalama 70 farklı soruşturma yürütüldüğünü ve buna rağmen şantaj yapmaya devam ettiğini iddia etti. Avukat Egemen vatandaşlara sosyal medya hesabını gizli tutmaları konusunda tavsiyede bulunurken, şüpheli Havva G. hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da öğrenildi.

Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan müştekilerden Alper Hamza Yılmaz, "Havva G. isimli şahıs şirketimizin eğitim gruplarında girdiğinde bilinçli bir şekilde şirkette çalışan tüm yönetici kadrolarının telefon bilgilerini, Instagram hesaplarındaki resimlerini ilk önce planlı programlı bir şekilde alıyor. Daha sonra eğitim sürecini biz kendisinin bizimle çalışabileceğine dair bir uygunluk görmediğimizden yol ayrımına gittiğimizde, Instagram'dan farklı hesaplar açarak çalışan yöneticilerimizin resimlerini eskort sitelerine, cinsel içerikli sitelerine koyarak çeşitli şantajlarda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

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