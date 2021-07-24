İstediği parayı vermeyen babasını, annesini ve ağabeyini tabancayla vurdu

Şanlıurfa'da, 26 yaşındaki genç, kendisine para vermeyen babası ile kavgayı ayırmak isteyen anne ve kardeşini tabancayla vurarak yaraladı. Vicdansız evlat, olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı.

Şairnabi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Hamdi B, babası İbrahim B. (64) ile kendisine para vermediği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

AİLESİNİ SİLAHLA YARALADI

Kavgada Mehmet Hamdi B, belindeki tabancayı çıkarak önce babası İbrahim B'yi, daha sonra da kavgayı ayırmak isteyen ağabeyi İbrahim Halil (30) ve annesi Hacer B'yi' (40) tabancayla ateş ederek yaralandı. Mehmet Hamdi B. olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay yerinde kaçan Mehmet Hamdi B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul