İşte Samuel Eto'o'nun Yeni Takımı

Bir dönem Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor forması giyen Samuel Eto'o, Qatar Sports'a transfer oldu.

Türkiye'de ilk olarak Antalyaspor'da oynayan ve geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o, Qatar Sports'a imza attı. 37 yaşındaki oyuncu, Katar ekibinde prim ve sponsorluk ücretleri hariç 10 ayda net olarak 5 milyon Euro (35 milyon TL) kazanacak. Diğer masraflar da eklenince Kamerunlu yıldızın 10 aylık maaşı 7.5 milyon Euro'yu bulacak. (51 milyon TL) Samuel Eto'o geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 13 maçta 6 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

(İHA)