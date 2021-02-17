Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin çok sayıda saldırının sorumlusu olduğu ortaya çıktı
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Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin çok sayıda saldırının sorumlusu olduğu ortaya çıktı

17.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:38
Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin çok sayıda saldırının sorumlusu olduğu ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın Gara'da sığınak ve cezaevi olarak kullandığı mağarada 13 vatandaşı şehit eden Sorej kod adlı Kamuran Ataman'ın, 2017 yılı öncesi katliam saldırılarına katıldığı belirlendi. Katıldığı saldırılar arasında, 2 Eylül 2012'de Beytüşşebap ilçesinde 10 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi de yer alıyor.

Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin kimliği Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Meclis'te düzenlenen özel oturumda açıklanmıştı. Bakan Akar, Gara'da 13 vatandaşı şehit eden PKK'lı teröristin sözde mağara sorumlusu 'Sorej' kod adlı terörist Kamuran Ataman'ın turuncu listede arandığını söylemişti. Bakan Akar, operasyon sırasında teslim olan teröristin ifadesine göre, sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman'ın 13 vatandaşın şehit edilmesinden sorumlu olduğunu bildirmişti.

ÇOK SAYIDA SALDIRININ SORUMLUSU

Sorej kod adlı terörist Kamuran Ataman'ın katıldığı belirlenen terör örgütü PKK'nın kanlı saldırılarından bazıları şöyle:

"2 Eylül 2012'de Beytüşşebap ilçesinde, PKK'lı teröristlerin güvenlik noktalarına düzenlediği saldırıda 10 güvenlik görevlisi şehit oldu. 3 Temmuz 2016'da Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristler, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve askeri lojmanlara eş zamanlı uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırması sonucu 1 asker şehit oldu. Teröristin ayrıca 2016 ve 2017 yıllarında El Yapımı Patlayıcı (EYP)'li saldırılar ve yol kesme eylemlerine katıldığı belirlendi.

İşte o teröristin katıldığı katliam saldırıları

'SOREJ' KOD ADLI KAMURAN ATAMAN KİMDİR?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımız ve operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, Meclis'te düzenlenen özel oturumda, Gara'da 13 vatandaşı şehit eden PKK'lı teröristin sözde mağara sorumlusu 'Sorej' kod adlı Kamuran Ataman isimli terörist olduğunu ve turuncu listede arandığını bildirdi.

Bakan Akar, teröristin 2017'den önce Beytüşşebap bölgesinde birçok katliama katıldığını ve buradan bir şekilde kaçarak Kamışlı'da, Derik'te 2017-2018 yıllarında sözde cephe sorumlusu olarak görev yaptığını bildirdi. Akar ayrıca, teröristin hastalandığı ya da yaralandığı için Derik'ten Gara'ya gönderildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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Haber Yorumları (3)
KARARSIZ SEÇMEN: HDP nin kapatılmasına karşıyım oy da vermiyorum , fakat onlarda bu ülkede demekrasiyi kullanıp ta böylesi pislikleri savunmasın, bu ülkeye hizmet edin artık, siz kürtlerin temsilcisi olamazsınız bu ülkenin en az yüzde yirmisi kürt, aldığınız oy ortada o da silah zoruyla
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VALLA ARTIK: 5 senede halledememişler olayı. . sandıkta görüşmek üzere.
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SUSKU: bunu birde beslicekmıyız kafasına sıkın atın dağlara yesin hayvanlar
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