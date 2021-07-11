İşte Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ünlülerle dolu aşk listesi…

Oyuncu Kaan Yıldırım'la olan ilişkisi bittikten sonra ortalıkta çok görülmeyen Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. İşte Mehmet Dinçerler'in ünlülerle dolu aşk listesi…

Oyuncu Kaan Yıldırım'la olan ilişkisi bittikten sonra ortalıkta çok görülmeyen Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. Mehmet Dinçerler, önceki akşam Bodrum'da görüntülendi. İşte Mehmet Dinçerler'in ünlülerle dolu aşk listesi…

Mehmet Dinçerler, daha önce Hande Erçel, Asena Atalay, Deniz Akkaya, Rojda Demirer, Zeynep Koçak, Dinçerler gibi ünlü isimlerle beraberlik yaşamıştı.

Mehmet Dinçerler, yakın dost olduğu oyuncu Mert Ekin Daymaz'ın eski sevgilisi Hande Erçel ile aşk yaşaması büyük tepki toplamıştı. Daha sonra Mert Ekin Daymaz'ın 'Kardeşim' diye hitap ettiği Mehmet Dinçerler ile olan dostluğunu sonladırmıştı.

Haberlerin gündeme gelmesinin hemen ardından da Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor aramaları başladı. İşte Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hayatı…

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur. Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

Kaynak: Snob Magazin