İşte Emina Jahovic'in yeni aşkı Eski eşi Mustafa Sandal'dan sonra gönlünü Sadettin Saran'a kaptıran Emina Jahovic, iş insanıyla geçtiğimiz yıl ekim ayında ayrıldı. Sırp şarkıcının bir süredir Rona Gürçay isimli bir yazılımcıyla aşk yaşadığı konuşuluyor.

Emina Jahovic, Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre aradığı mutluluğu Rona Gürçay isimli genç bir yazılımcıda buldu.

Bir aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sırp güzel ile Gürçay, kimselere yakalanmamak için ise son derece dikkatli davranıyor.

GÖCEK'TE KALMAYA BAŞLADI

Emina Jahovic, oğullarıyla Göcek'teki yazlığında kalırken; Rona Gürçay da aşkına yakın olmak için Göcek'teki bir otelde kalmaya başladı.

EMİNA'NIN VİLLASINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Emina Jahovic, oğulları Mustafa Sandal'la Akyaka'ya gidince sevgilisiyle bir araya geliyor. İkili, birkaç kez Emina'nın villasının olduğu sitede beraber görüldü.

Kaynak: Snob Magazin