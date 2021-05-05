İşte dergideki o soru ve cevap

Haber başlığına itiraz eden oyuncu sosyal medya hesabından "Yayınladığınız röportajı okuyup başlığı öyle koysanız keşke. Attığınız başlığın neredeyse tam tersi var içerikte çünkü haberiniz olsun. Sevgiler" dedi.

Haber başlığına itiraz eden oyuncu sosyal medya hesabından "Yayınladığınız röportajı okuyup başlığı öyle koysanız keşke. Attığınız başlığın neredeyse tam tersi var içerikte çünkü haberiniz olsun. Sevgiler" dedi.

Haberin içeriğinde Sönmez'in "Çok ciddi bir tiyatro ve sanat eğitimine sahipsin. Sence eğitim şart mı?" sorusuna verdiği yanıt kesilmeden kullanılmıştır. İşte Sönmez'in o soruya verdiği yanıt: "Benim eğitime yönlenmem hep meraktan. Sevdiğin bir mesleğin olduğunda, meslekle ilgili yeni şeyler öğrenmek angarya değil de eğlenceye dönüşüyor. Eğitim tabii ki hayatın her alanında olduğu gibi şart ama illa şu eğitim şart diye bir şey yok. Konservatuvar mezunu olmayan muazzam oyuncular var. Yurtdışında, yurtiçinde katıldığım birçok atölye bana başka başka yöntemler öğretti. Karakterle, hikayeyle karşılaştığımda en doğru ve katmanlı şekilde etlendirip kemiklendirebilmek için, var olan yollarımı çeşitlendirebilmek için önemli eğitim."

SAVAŞ ÖZBEY YAZDI

Güzel bir anı olacak

Damla Sönmez, Hürriyet'te çıkan bir haberinin başlığına itiraz etti dün sosyal medyada.

Başlıkla içeriğin uymadığını söylüyor.

İtiraz ettiği başlık: "Oyunculuk için eğitim şart değil"...

Yazının içindeki orijinal laf: "İlla şu eğitim şart diye bir şey yok." Haber ve başlıkları daha kısa vurucu verebilmek adına bazen iki türlü de anlaşılabilecek kısaltmalar olabiliyor.

Bence tam da o özel durumlardan biri yaşanıyor. Çünkü teknik olarak başlıktaki söz yazının içinde var mı, var. Damla Sönmez de "İlla konservatuar eğitimi şart değil, onun dışındaki eğitimlerin de makbul olduğunu anlatmak istedim" derdinde sanırım.

Ama şöyle bir şey de diyor aynı haberin içinde:

"Konservatuvar mezunu olmayan muazzam oyuncular var. Yurtdışında, yurtiçinde katıldığım birçok atölye bana başka başka yöntemler öğretti."

Değil mi ama? Mesela Müjdat Gezen de (MSM) var mesela. Konservatuvar değil, oradan da eğitim almış olabilirsiniz, o da muteber diyor.

Haklı veya haksız olduğunu tartmak için asla değil bu.

Hem Damla Sönmez bizim her şeyden önce asla üzmek istemeyeceğimiz bir sanatçımız.

Ama söyledikleri de röportajda mevcut.

Neyse, yarın öbür gün hatıralarına falan koyar umarım.

İnsanların gülümseyerek okuyacağı güzel bir anı olacağı kesin...

Kaynak: Hürriyet