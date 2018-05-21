CHP'nin Listesinde Son Dakika Değişikliği: 2 Vekil Yeniden Seçilecek Sıradan Aday Gösterildi

CHP'nin aday listesi, YSK'ya teslim edilene kadar değişti. Listede yer almadığı belirtilen Ali Şeker daha önce 3. bölgeden vekil olmuşken, 24 Haziran için İstanbul 2. Bölge 8. sıradan aday gösterildi. Özkan Yalım ise Uşak 1. sıra adayı oldu.

TUNCAY ÖZKAN'IN ADAYLIK YERİ DEĞİŞTİ

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan dünkü listede İstanbul'dan aday gösterilirken, bugün değişiklik yapılarak yeniden İzmir 1. bölgeden liste başı olarak aday yapıldı.

KABOĞLU 1. SIRAYA ALINDI

KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı.

İNCE'NİN EKİBİNDEN ÜÇ İSİM SEÇİLEBİLECEK YERDEN ADAY

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ekibinden sayılan üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.

ADAY GÖSTERİLMEYEN İNCE'YE YAKIN İSİMLER

İnce'ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan ise tekrar aday gösterilmedi.