İŞTE ÇATALCA İŞTE ŞAMPİYON

Çatalca'mızda her fırsatta projelerinin merkezine yarınların teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırdığını açıklayan Başkanımız Mesut ÜNER, bu anlamda görevinin ilk yıllarında çok kısa bir zamanda ilçemize karate salonu, güreş salonu ve spor adası kazandırmıştı. Başkanımız Mesut ÜNER, bu tarihi spor yatırımlarıyla birlikte an itibariyle on dört ayrı spor dalında, on sekiz konusunun uzmanı antrenör ve üç bin sporcunun bulunduğu Çatalca Belediyespor'umuzun kurulumunu gerçekleştirdi.

Başkanımız Mesut ÜNER, bu önemli emeklerinin karşılığını bu aralar yoğun bir şekilde gelen yurt içi ve yurt dışı başarılarla görmeye başladı. Geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında tüm Çatalca'mıza, kurulumunu gerçekleştirdiği Çatalca Belediyespor güreş sporcumuz Engin ATAR'ın Balkan Şampiyonu olduğunu müjdeleyen Başkanımız Mesut ÜNER, şimdide karate sporunda Çatalca Belediyespor sporcumuz Hasan Celal YILDIRIM'ın, Hırvatistan'da Balkan Şampiyonu olduğunu müjdeledi. Muhteşem şampiyonluk sonrası Başkanımız Mesut ÜNER, sporcumuz Hasan Celal YILDIRIM'ı görüntülü arayarak tebrik etti.

Çatalca'mıza müjdelediği uluslararası başarı sonrası mutluluğu ve haklı gururu gözlerinden okunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Hırvatistan'da düzenlenen Ümit Genç U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda ülkemizi ve ilçemizi temsil eden Çatalca Belediyespor'lu Milli Sporcumuz Hasan Celal YILDIRIM 61 kg'da bugün Balkan şampiyonu oldu. Bu vesileyle Çatalca Belediyespor Karate Hocamız Muzaffer MUYAN'ı emekleri ve gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Çatalca'mızın adını tüm Türkiye ve Dünya başarıyla duyacak hedefine ulaştığımız için çok mutluyuz. Hayırlı olsun Çatalca, bu gurur senin. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

