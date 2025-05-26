İşte Benim Stilim Emel kimdir sorusu, bir dönemin fenomen yarışma programı sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan isimlerden biri olan Emel Kızıltaş hakkında yeniden merak uyandırdı. Yarışmadaki dikkat çekici tarzı ve eğlenceli tavırlarıyla hafızalara kazınan İşte Benim Stilim Emel, yıllar sonra yeniden ekranlara döndü. Peki, İşte Benim Stilim Emel kimdir? Emel Kızıltaş kaç yaşında, nereli?

İŞTE BENİM STİLİM EMEL KİMDİR?

Emel Özkızıltaş, TV8 ekranlarında yayınlanan moda yarışması İşte Benim Stilim ile tanınan bir isimdir. 1986 yılında İstanbul'da doğan Özkızıltaş, 2025 itibarıyla 38 yaşındadır. Aslen Karslı ve Azeri kökenlidir.

2014 yılında yarışmanın ikinci sezonunda birinci olarak 100 bin TL'lik ödül kazanmıştır. Renkli kişiliği ve Türkan Şoray taklitleriyle dikkat çeken Özkızıltaş'a, jüri üyesi Nur Yerlitaş tarafından "Zennube" lakabı verilmiştir.

Yarışma sonrası Çarkıfelek programında hosteslik yapmış, şarkıcı Abdullah Yıldız'ın "Mektup" adlı şarkısının klibinde rol almış ve Kanal D'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" yarışmasına katılmıştır. Asıl mesleği uçak kabin memurluğu olan Özkızıltaş, modaya olan ilgisiyle tanınmaktadır.

2025 yılında İşte Benim Stilim yarışmasına yeniden katılarak ekranlara dönmüştür.