İSTANBULKART'ININ BAKİYESİ YETERSİZ ÇIKINCA YANGIN TÜPÜNÜ ÇALIP KAÇTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBULKART'ININ BAKİYESİ YETERSİZ ÇIKINCA YANGIN TÜPÜNÜ ÇALIP KAÇTI

İSTANBULKART'ININ BAKİYESİ YETERSİZ ÇIKINCA YANGIN TÜPÜNÜ ÇALIP KAÇTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

LEVENT'te, İETT otobüsüne binerken İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz olan yolcu ile kartına yükleme yapmasını isteyen şoför arasından tartışma çıktı.

LEVENT'te, İETT otobüsüne binerken İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz olan yolcu ile kartına yükleme yapmasını isteyen şoför arasından tartışma çıktı. Şoför kabininin kapısına zarar veren kişi, otobüsünün yangın tüpünü çalıp kaçtı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Beykoz - Mecidiyeköy arasında çalışan 121A hatlı İETT otobüsünde meydana geldi. İddialara göre, Levent Durağı'nda otobüse binmek isteyen kişinin İstanbulkart bakiyesi yetersiz çıktı. Şoförün kartına yükleme yapmasını istediği kişi, şoför kabini kapısına zarar verip, indi. Ardından tekrar gelerek otobüsün kapısının yanında duran yangın tüpünü çalıp, kaçtı. Yaşanan o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBULKART'ININ BAKİYESİ YETERSİZ ÇIKINCA YANGIN TÜPÜNÜ ÇALIP KAÇTI

İSTANBULKART'ININ BAKİYESİ YETERSİZ ÇIKINCA YANGIN TÜPÜNÜ ÇALIP KAÇTI

İSTANBULKART'ININ BAKİYESİ YETERSİZ ÇIKINCA YANGIN TÜPÜNÜ ÇALIP KAÇTI

İSTANBULKART'ININ BAKİYESİ YETERSİZ ÇIKINCA YANGIN TÜPÜNÜ ÇALIP KAÇTI

Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

Kadıköy'de yanan evde mahsur kalan kadın hayatını kaybetti

 Kadıköy'de yangın paniği! 5 kişi hastanelik oldu, 1 cansız bedene ulaşıldı

Kadıköy'de yangın paniği! 5 kişi hastanelik oldu, 1 cansız bedene ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title