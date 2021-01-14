İstanbulkart HES kodu ekleme! Otobüs ile HES kodu nasıl eşleşir?

15 Ocak itibari ile HES kodu İstanbulkart ile eşleşmeyen kişiler toplu taşıma kullanamayacak. İstanbulkart HES kodu ekleme! Otobüs ile HES kodu nasıl eşleşir?

Toplu taşıma kullananlar için yeni bir uygulama getirildi. 15 Ocak itibari ile geçerli olacak uygulama, koronavirüs bulaşma riskini azaltmaya yöneliktir. Peki, İstanbulkart HES kodu ekleme! Otobüs ile HES kodu nasıl eşleşir?

İSTANBUL KARTA HES KODU EKLEME!

"Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor! HES kodu ile eşleştirilmemiş istanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirin; yolda, durakta kalmayın. HES kodu işlemlerinizi 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' linkinden yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."

Buna göre HES kodu ile akbilinizi eşleştirmek için "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/" sitesine girmeniz gerekmektedir. Site üzerinden hızlı bir şekilde HES kodu tanımlaması yapabilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu üç yöntem ile alınır.

1.HES kodunuzu;

2.Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( iOS ve Android) ile,

3.2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek, Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek, T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.

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