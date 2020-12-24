İstanbulkart akıllı bilet HES kodu tanımlama nasıl yapılır? HES kodu çalışmıyor, HES doğrulama kodu gelmiyor çözümü ne?

İBB'den gelen açıklama sonrası, HES kodu İstanbulkart eşleştirmesinin nasıl yapılacağı sorusunun cevabı aranıyor. İstanbul kart HES kodu son tarihi ne zaman? İstanbul kart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır?İstanbulkart akıllı bilet HES kodu tanımlama nedir? HES kodu çalışmıyor, HES doğrulama kodu gelmiyor çözümü ne?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ulaşım kartları ile HES kodunu birbirine entegre eden İBB, kodları eşleştirmemiş yurttaşları uyardı ve son tarihi açıkladı.Covid-19 önlemleri kapsamında getirilen toplu ulaşımda HES kodu kontrolü zorunluluğunun ardından entegrasyon çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul kart HES kodu eşleştirme detaylarını açıkladı.

İSTANBULKART AKILLI BİLET HES KODU TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

İstanbulkart sitesi üzerinden gerekli bilgiler girilerek kart-HES kodu eşleşmesi yapılabiliyor. İstanbulkart eşleştirmesi buraya tıklayınız.

HES kodu aldıktan sonra buradan eşleştirme yapabilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR?

3 farklı yöntem ile HES kodu alabilirsiniz. Şimdi 3 yöntemi de anlatalım.

Yöntem 1:

HES kodunuzu, Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile alabilirsiniz.

Yöntem 2:

2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile HES kodu alabilirsiniz.

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,

Yöntem 3:

Son olarak e-Devlet ile HES kodu alabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz. 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile temin edebilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Uçak ve tren gibi yolculukların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için Hayat Eve Sığar (HES) kodu kodu mesaj (SMS) ile de alınabilecek. Mesajla HES kodu almak isteyenler HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (yani gün sayısı olacak şekilde) yazarak 2023'e SMS olarak atıldığında HES kodu mesajla telefona iletilecektir. Sırası ile yapmanız gerekenler;

Telefonunuzun mesaj bölümüne girin,

HES yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra sırası ile T.C. Kimlik Numaranız, Kimlik Kartınızın Ön Yüzünde Bulunan Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" kaç gün olacağı şekilde yazılır.

2023'e SMS gönderilir.

Yukarıdaki işlemleri yaptığınız da HES kodu mesaj ile telefonunuza iletilir.

HES KODU ÇALIŞMIYOR: HES KODU DOĞRULAMA KODU GELMİYOR ÇÖZÜMÜ NE?

Eğer kısa mesajla doğru numaraya doğru bilgilerle sms gönderdiyseniz kısa süre içerisinde kod tarafınıza ulaşacaktır. Kodun ulaşmadığı durumda tekrar SMS göndererek kod talebinde bulunabilirsiniz. Eğer hala Hayat Eve Sığar Kod Gelmiyor diyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;

SMS ile HES kodu almak istediğinizde SMS ile kod gelmiyor ise Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya e-Devlet sayfası üzerinden HES kodu oluşturabilirsiniz.