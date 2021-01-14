İstanbulkart - akbil HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart'a HES kodu nasıl eklenir?

İstanbulkart HES kodu eşleştirme işleminin nasıl ypılacağı merak edilior. TCKN, Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Mail Adresi, Kart Numarası, Telefon Numarası, HES Kodu bilgileriniz ile yapılan HES kodu eşleştirme işleminin nasıl yapılacağını inceliyoruz. İşte İstanbulkarta HES kodu eşleştirme yöntemi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uyarılarla İstanbulkat HES kodu eşleştirme işlemleri devam ediyor. Peki, İstanbulkart - akbil HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart'a HES kodu nasıl eklenir? İETT HES kodu şart mı?

İSTANBULKARTA HES KODU EKLEMEK İÇİN İSTENEN BİLGİLER

TCKN

Ad

Soyad

Doğum Tarihi

Mail Adresi

Kart Numarası

Telefon Numarası

Hes Kodu

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkartınıza hes kodu eklemek için öncelikle 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresine girmeniz gerekiyor. Ardından İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

İSTANBULKARTA HES KODU EŞLEŞTİRME ZORUNLU MU?

İstanbulkarta hes kodu ekleme işlemi zorunlu. Aksi takdirde toplu taşıma kullanamazsınız.

İSTANBULKART HES KODU EKLEME NE ZAMANA KADAR?

İstanbulkarta hes kodu eşleştirme işlemi yarın sona eriyor. İBB'nin de belirttiği gibi 15 Ocak tarihinden sonran Hes kodu eklemeyen İstanbulkart ile yolculuk yapılamayacak.

İSTANBULKART - AKBİL HES KODU EŞLEŞTİRME İÇİN TIKLAYINIZ

TEMASLI KİŞİYE GEÇİŞ İZNİ VERİLMEYECEK!

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

İSTANBULKART İLE HES KODU NASIL EŞLEŞTİRİLİR?

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. İşlem sırasında destek almak isteyen vatandaşlar Alo 153'e başvurabilecek.