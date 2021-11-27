Sanatçı Zerrin Özer apar topar hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (DHA) - ŞARKICI Zerrin Özer akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde köpeği ' Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi. Özer'e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi. Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Özer'in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

- İstanbul

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