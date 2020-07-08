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"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Murat Kekilli ve Merve Özbey izleyiciyle buluştu
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"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Murat Kekilli ve Merve Özbey izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Murat Kekilli ve Merve Özbey müzikseverlerle buluştu.

08.07.2020 23:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:48

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Murat Kekilli ve Merve Özbey müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İlk olarak sahneye çıkan ve "Gümüş Teller" isimli albümünden "Bugün benimsin" adlı şarkısıyla konsere başlayan Murat Kekilli, İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Dört ay kadar süren pandemi sürecinde oldukça zor günler geçirdi toplulumuz ve tüm dünya da müzisyenler de çok etkilendi. Bu süreçle birlikte pandemi sürecinin sonunda da İstanbul Yeditepe Konserleri bir nefes oldu. Konserlerde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, İletişim Başkanlığı'na ve bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağolun." dedi.

Kekilli'nin ardından sahne alan Merve Özbey de sevilen parçalarını seslendirerek, İstanbul Yeditepe Konserleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

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