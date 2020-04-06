İSTANBUL 'Yanlış maske korumaktan çok virüsü bulaştırır?
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İstanbul Aydın Üniversitesi, DHA, Güncel

İSTANBUL 'Yanlış maske korumaktan çok virüsü bulaştırır?

?Yanlış maske korumaktan çok virüsü bulaştırır?BUSE ÖZEL, İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS salgını sırasında tartışılan konulardan bir tanesi de maske ve eldiven kullanımı oldu.

06.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:31

?Yanlış maske korumaktan çok virüsü bulaştırır?

BUSE ÖZEL, İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS salgını sırasında tartışılan konulardan bir tanesi de maske ve eldiven kullanımı oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Güray Demir, maske ve eldivenler yanlış kullanıldığı takdirde virüsten korumak yerine daha çok virüsü bulaştırabileceği konusunda uyardı.

Doç. Dr. Demir, bitkisel takviyelerin de koronavirüse karşı koruduğu konusunda uyarılarda bulunarak, zencefil gibi bitkilerin kullanımının ilaç gibi düşünülmemesi gerektiğini ve yanlış kullanımlarda karaciğer hasarına neden olabileceğini belirtti. Yüksek doz C vitamininin koronavirüs konusundaki etkilerine de değinen Doç. Dr. Demir sözlerine şöyle devam etti: "Yüksek doz C vitamini kullanımı daha önce de akut solunum sıkıntısı sendromunda çok tartışılan bir konuydu. Bunun çok fazla bir fayda sağlamayacağına yönelik araştırma sonuçları daha fazla. Şu anda genel yaklaşım C vitamininin mucizevi bir ilaç olamayacağı yönünde. Faydası olsa bile 'kesin, kanıtlanmış' bir fayda sağlamayacağı yönündeki bilgiler daha fazla. Zencefil gibi ya da tedaviye destek olabilecek diğer ürünlerin kullanılmasında çok dikkatli olmak gerekir. Size yarardan çok bazen zarar da getirebilir. Hastalığın ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz böyle bir salgın sırasında ise bu tür destekleyici ürünleri kullanmak konusunda çok dikkatli olmak gerekebilir. Ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliklerine sebep olabilir bu tür bitkisel ürünler."

'YANLIŞ MASKE KORUMAKTAN ÇOK VİRÜSÜ BULAŞTIRIR'

Yanlış maske kullanımının da virüsten korumaktan çok bulaşmasına neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Demir, sözlerine şöyle devam etti: "Son günlerde önemli konulardan biri de maskenin yanlış kullanımı. Yanlış maske kullanmak enfeksiyonun daha kolay bulaşmasına neden olabilir. Elimde basit bir cerrahi maske var diyelim. Öncelikle maskeyi yüzümüze doğru oturtturmamız gerekiyor. Maskenin yukardan ve yanlardan hava almaması gerekiyor. Maskenin ön yüzünde küçük hava kanalları var. Bunların büyüklüğüne bağlı olarak ortamdaki partiküller maskenin ön yüzüne yapışır ve sizin solunum yolunuza girmez. Bundan dolayı tıbbi bir maske olmalı. Kumaştan yapılmış ve kumaş açıklığının ne olduğunu bilmediğimiz ürünler sizi korumaz. İkincisi bunların kullanım ömrü ise basit maskelerde 3 saat ile sınırlıdır. N95, N97 gibi daha özellikli maskelerde ise 6 ila 8 saate kadar korur. Bu süre sonucunda maskeler koruyucu özelliğini kaybederler. Bundan sonra, bunun kullanılmaya devam edilmesi üstünde biriken virüsleri ve virüs parçacıklarını sizin daha kolay almanıza neden olur. Ayrıca maske kullanırken virüsün bulaşma şekli sadece hava yoluyla olmaz. Eğer maske kullanırken sürekli maskeye dokunursanız, sürekli takıp çıkarırsanız sizi korumaktan çok daha kolay enfekte olmanıza neden olur. Market gibi riskli ortamlarda maske kullanabilirsiniz ama ortama girdiğiniz zaman maskeyi takmanız ve çıktıktan sonra da bir poşete koyarak ve poşetin ağzını bağlayarak çöpe atmanız gereklidir. Normal çöp gibi atılamaz çünkü tıbbi atık niteliğindedir."

'ELDİVENDE VİRÜS TUTUNMA OLASILIĞI ELDEN DAHA YÜKSEK'

Son olarak eldiven kullanımı ile ilgili olarak da yorum yapan Doç. Dr. Demir, "Eldiven de yanlış kullanımda korumaktan öte bulaştırıcılığı arttırıyor. Eldiveni çok uzun süre elinizde tutuyor, eldivenle her yere dokunuyor ve onu yıkamadan yüzünüze, maskenize değdiriyorsunuz. Elde virüs partiküllerinin tutunma olasılığı plastik yüzeylerden daha düşüktür. O nedenle yanlış kullanımı sizi korumaktan öte enfekte olmanıza neden olur" dedi.

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İSTANBUL 'Yanlış maske korumaktan çok virüsü bulaştırır?

Kaynak: DHA

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İSTANBUL 'Yanlış maske korumaktan çok virüsü bulaştırır?
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