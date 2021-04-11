İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldı'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz Covid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu
Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz Covid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan aşılama oranlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul'umuzda toplam 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere, 1. doz 1 milyon 661 bin 10, 2. doz 1 milyon 153 bin 909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81,2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46,4'üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Bülent Ersoy Hande Ataizi Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 14:31:03. #1.16#
title