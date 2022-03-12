İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı nedeniyle "trafiğe çıkmayın" uyarısı - Haberler

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı nedeniyle "trafiğe çıkmayın" uyarısı

AA - Hatice Şenses Kurukız - Yaşam
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İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı devam ederken Vali Ali Yerlikaya, beklenen gök gürültülü yoğun kar yağışının İstanbul'a çok yaklaştığını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

Günlerdir İstanbul'u esir alan yoğun kar yağışı nedeniyle hayat felç oldu. Vatandaşların mağdur olmaması için birtakım tedbirler alınırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni uyarıda bulundu.

"BİR AN ÖNCE EVE DÖNMELERİNİ RİCA EDİYORUM"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklenen yoğun gök gürültülü kar yağışı İstanbul'a çok yaklaştı. Gelişmeleri uydu görüntüleri ve radardan sürekli takip ediyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Trafikte seyir halinde olan hemşehrilerimin de bir an önce evlerine dönmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı nedeniyle 'trafiğe çıkmayın' uyarısı

AA / Hatice Şenses Kurukız - Yaşam

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