İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN HADIMKÖY UYARISI
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Hadımköy'de araçlarını almayanlara uyarıda bulurdu.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Hadımköy'de araçlarını almayanlara uyarıda bulurdu. Yerlikaya, "Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya, "Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" ifadelerini kullandı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri