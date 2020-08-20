İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u andı Açıklaması
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u andı Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u andı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u andı Açıklaması
20.08.2020 20:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 20:33

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u andı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından "#HalukDursun" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ömrünü, genç nesillere Türk tarihi ve kültürünü sevdirmeye adayan Prof. Dr. Haluk Dursun hocamızı saygı ve rahmetle anıyorum. Sizi unutmayacağız kıymetli hocam." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, merhum Haluk Dursun hoca için hazırlanan bir videoya da yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun, geçen yıl Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programın ardından Bitlis'ten Van'a gelirken içinde bulunduğu aracın Erciş ilçesinin Bayraklı Mahallesi'nde devrilmesi sonucu hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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