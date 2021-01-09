İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs vakalarında en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştığı mesajında, kentte geçen haftaya oranla en çok ve en az düşüş yaşanan ilçeleri açıkladı.

Son dönemde artış gösteren koronavirüs vakaları sonrasında, tüm Türkiye'de çeşitli tedbirler alındı. Restoranlar vb. yerler hizmete kapatıldı, hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Alınan tüm tedbirlerin sonuç vermeye başlamasıyla birlikte, vaka ve vefat sayılarında düşüş yaşanmaya başlandı.

EN AZ DÜŞÜŞ; ŞİŞLİ, ŞİLE, ÜSKÜDAR, ZEYTİNBURNU VE BEYOĞLU'NDA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kentteki koronavirüs gidişatına ilişkin bilgileri sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Yılın ilk filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim: Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de. En az düşüş ise; Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda"

BAKAN KOCA DÜŞÜŞ OLAN ŞEHİRLERİ PAYLAŞMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dün ülke genelindeki verileri değerlendirmiş; Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş olduğunu söylemişti. Bakan Koca ayrıca "Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı'nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı" dedi.