İstanbul Valiliği aşı karşıtı eyleme izin verdi
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İstanbul Valiliği aşı karşıtı eyleme izin verdi

İstanbul Valiliği aşı karşıtı eyleme izin verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'de aşı karşıtları tarafından yapılacak mitinge İstanbul Valiliği'nce izin verildi.

Kovid-19 aşısı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de miting düzenlemeye hazırlanıyordu. Söz konusu mitinge Maltepe Kaymakamlığı'ndan izin çıkmadığı iddiaları yalanladı. Söz konusu mitinge İstanbul Valiliği tarafından izin verildiği açıklandı.

MALTEPE'de aşı karşıtları tarafından yapılacak mitinge İstanbul Valiliği'nce izin verildi.

Anadolu Birliği Partisi, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü miting yapılması talebiyle İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu. Başvuru valilikçe kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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