5 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

Son günlerde yapılan kar uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. Çanakkale, Konya, Denizli, Bingöl ve Kırklareli'de yoğunluğunu artıran kar yağışı peş peşe okulların tatil olacağı haberlerini de getirdi.

ÇANAKKALE'DE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Yine il genelinde köy okullarında da, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilikçe, bu kapsamdaki öğrencilerin, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceği belirtildi.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının ise, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların da en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

MAZERETLİ PERSONELLER DE İZİNLİ SAYILACAK

Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.

KIRKLARELİ'NİN 1 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kofçaz Kaymakamı Salih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiğini duyurdu.

KONYA'NIN DEREBUCAK İLÇESİNDE OKULLAR 1 GÜN TATİL

Konya'nın Derebucak ilçesinde de kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Derebucak'da yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

DENİZLİ'NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi. Eğitim ve öğretimin 12 Ocak Çarşamba günü uzaktan devam edileceği belirtildi.

BİNGÖL'ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kara yolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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