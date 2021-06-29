İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacak
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İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacak

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İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ile Sancaktepe ilçelerinin bazı mahallelerinde 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 3 ilçede bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

İSKİ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis caddesinde yer alan isale hattı deplase bağlantılarının yapılacağı belirtilerek, "30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler şöyle:

- Sultanbeyli'nin tüm mahalleleri

- Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri

- Maltepe'nin Büyükbakkalköy mahallesi

İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacak
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Haber Yorumları (1)
FAKIR: susuzluk çoh kötü bişey çoh kötü
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