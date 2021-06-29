İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacak

İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ile Sancaktepe ilçelerinin bazı mahallelerinde 30 Haziran 2021 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında, 16 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.