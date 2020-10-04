İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet
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İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet

04.10.2020 09:29 | Son Güncelleme: 04.10.2020 09:35
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet

BEYOĞLU'nda Galata Köprüsü alt geçidinde 4 kişinin yolunu kesen şüpheli dehşet saçtı.

BEYOĞLU'nda Galata Köprüsü alt geçidinde 4 kişinin yolunu kesen şüpheli dehşet saçtı. Kendisine verilen 5 TL'yi beğenmeyen şüpheli, bir dükkandaki tadilattan sonra alt geçitte bırakılan kalası yerden alarak Hüseyin Sezer'in kafasına vurdu. Yere yığılan Hüseyin Sezer hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınırken şüpheli olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.

Olay, Beyoğlu, Galata Köprüsü alt geçidinde gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. Alt geçitte yürüyen Hüseyin Sezer ve üç arkadaşının önünü şüpheli bir kişi keserek para istedi. Hüseyin Sezer cebinden çıkarttığı 5 TL'yi şüpheliye verdi. Ancak 5 TL'yi beğenmeyen şüpheli daha fazlasını istedi. Şüphelinin bu isteğini geri çeviren Sezer ve arkadaşları yollarına devam etmek istedi. Bunun üzerine şüpheli bıçağını çıkararak tehditler savurmaya başladı. 

Bununla da yetinmeyen şüpheli, tadilattan sonra alt geçitte bırakılan bir kalası alarak Hüseyin Sezer'in kafasına vurdu. Kalasla kafasına vurulan Sezer kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçmaya başladı. Sezer'in arkadaşların şüpheliyi yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamadı. Şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken Hüseyin Sezer, ambulansla Taksim İlk Yardım ve Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hüseyin Sezer'in kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Sezer'in durumunun kritik olduğu belirtildi. 'BEŞ LİRAYI BEĞENMEYİNCE OLANLAR OLDU'Olay yaşandığı sırada Hüseyin Sezer'le birlikte olan Barış Kaya," Bizden 5 lira istedi, verdik. Beğenmeyince tartışma çıktı. Sonrasında yerdeki kalası alıp sağa sola sallamaya başladı. Diğer elinde de bıçak vardı. Çok kalabalıktı burası. Sağa sola sallarken kalas Hüseyin'e denk geldi. Yere düştüğünü gördüm. Sonrasında kovalamaya başladım ancak çok fazla peşinden gidemedim, arkadaşım yerde yatıyordu. Geri döndüm. Arkadaşım ambulansla hastaneye kaldırıldı, kalasın denk gelmesiyle kafatasında kırık yaşanmış, beyin kanaması geçirmiş. Şuan hastanede yoğun bakımda tedavi altında. O esnada ne polis ne özel güvenlik görevlisi kimse yoktu" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UN EN İŞLEK YERİNDE BU OLAYIN YAŞANMASI SON DERECE ÜZÜCÜ'Şüpheliyle uzun süre mücadele ettiklerini belirten Kaya," Burası, İstanbul'un en işlek ve kalabalık noktalarından bir tanesi. Böyle bir yerde bu durumun yaşanması üzücü. En az on dakika şüpheliyle uğraştık. Tartışmaydı, kavgaydı derken kalası çekti ve durum ortada" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


- İstanbul
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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